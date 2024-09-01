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Важный этап ухода за волосами: как правильно использовать несмываемый кондиционер

Советы, как использовать несмываемый кондиционер
1:11
Моя семья » Красота и стиль

Шаг 1

Начните с мытья головы. Ваши волосы должны быть свежевымытыми. Мойте голову мягким шампунем, который не будет пересушивать волосы еще больше. Рекомендуется использовать шампунь без парабенов. После мытья головы используйте обычный кондиционер, как обычно.

Советы, как использовать несмываемый кондиционер
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Шаг 2

Следующим шагом будет нанесение несмываемого кондиционера на влажные или подсушенные полотенцем волосы. В основном сосредоточьтесь на средней длине и кончиках волос. Не наносите кондиционер на корни волос, потому что это может сделать их жирными или утяжелить волосы.

Шаг 3

Следующий шаг — расчесать волосы, как обычно. Используйте расческу с широкими зубьями, чтобы распутать волосы. Влажные волосы более склонны к ломкости, поэтому избегайте расчесывания от корней, иначе они будут более спутанными.

Шаг 4

Последний шаг — стилизация. Вы можете уложить волосы по своему вкусу. Несмываемый кондиционер будет действовать как тепловой барьер и защитит ваши волосы от дальнейшего повреждения.

Уточнения

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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