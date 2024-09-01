Как глубоко напитать кожу лица: сделайте эту кокосовую маску

Рецепт домашней кокосовой маски для лица

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что вам понадобится

Кокосовая паста: 1-2 столовые ложки. Порошок куркумы: от половины до 1 столовой ложки. Гель алоэ вера: 3-4 столовые ложки. Мед: половина столовой ложки. Лимонный сок: 5-8 капель.

Как приготовить кокосовую маску для лица

Возьмите миску, положите кокосовую пасту, добавьте порошок куркумы. Помешайте. Добавьте к смеси гель алоэ вера, мед и несколько капель лимонного сока.

Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, CC BY-SA 4.0

Хорошенько перемешайте и дайте ингредиентам тщательно перемешаться.

Ваша кокосовая маска готова к использованию.

Равномерно нанесите эту кокосовую маску для лица на лицо и шею. Дайте высохнуть в течение 20-30 минут, а затем медленными круговыми движениями помассируйте кожу и тщательно смойте обычной или теплой водой.

Если ваша кожа кажется сухой, нанесите увлажняющий крем. Используйте эту маску для лица всякий раз, когда вам нужен глубокий уход за кожей.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.



Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).





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