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Эксперты рассказали, как носить лоферы

Лоферы продолжают быть актуальной частью гардероба
0:45
Моя семья

Лоферы на толстой подошве остаются в гардеробах модниц, пишет журнал Glamour. Для стиля смарт-кэжуал это идеальный вариант, если не хочется надевать каблуки. А отсылка к модным тенденциям 90-х и 00-х, толстая подошва и особый дизайн помогут придать вашему образу перчинку.

Лоферы продолжают быть актуальной частью гардероба
Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Массивные лоферы отлично подойдут как для образа с джинсами и трикотаже, так и в образе с летним платьем или офисными брюками. А американская модель Хейли Бибер носит лоферы в калифорнийском стиле с мини-юбкой.

Также лоферы это финансово выгодная покупка из-за стойкости подошвы. Чем толще подошва, тем лучше — она меньше изнашивается.

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