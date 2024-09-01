Названы самые модные джинсы 2024 года

Джинсы с широкими штанинами стали самыми модными в сезоне

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Джинсы с широкими штанинами стали самыми популярными в 2024 году, пишет журнал Glamour. Фасон выгодно отличается от узких скинни тем, что деликатно скрывает недостатки фигуры. Вместе с тем они могут придавать образу сдержанную роскошь.

Фото: ru.freepik.com by halayalex

Широкие джинсы — вариант немного менее элегантный, чем брюки, но немного более нарядный, чем джинсы; "золотая середина" для девушек, которые хотят выжать как можно больше из покупки, создавая капсульный гардероб. С такими джинсами будут сочетаться как каблуки с нарядным топом, так заправленные футболки и блейзер поверх, и даже свитер крупной вязки в случае более прохладной погоды.

Важно отметить разницу между джинсами-клеш, мешковатыми джинсами (baggy) и широкими джинсами (wide-leg). Широкие джинсы — широкие по всей длине. Брюки расклешенного кроя, как правило, расширяются только к низу, а для мешковатых фасонов характерна низкая посадка.

Фото: unsplash. com/ freestocks. org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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