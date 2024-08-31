Колье-воротник вернулось на подиумы

Колье-воротники стали ключевым трендом сезона осень-зима 2024-2025

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Как стало ясно после показа осенне-зимних коллекций сезона 2024-2025, на подиумы вернулись колье-воротнички с жесткой основой, обрамляющие шею. Этой осенью такие бренды как Bottega Veneta, Gabriela Hearst, Missoni и Isabel Marant решили переосмыслить эти ожерелья с помощью инновационных новых материалов и интригующих деталей, пишет журнал Glamour.

От более минималистичного с чистыми круглыми формами до более экстравагантного, инкрустированного драгоценными камнями дизайна — недостатка в вариантах для каждого стиля на подиумах нет. В моде как крупные ожерелья, так и более сдержанные и элегантные модели.

Фото: metmuseum.org/ metmuseum.org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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