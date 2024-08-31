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Не только хлопковые: каким должно быть нижнее белье для тренировок

Врач рассказал, каким должно быть нижнее белье для тренировок
1:23
Моя семья

Нижнее белье — такая же важная часть комфорта на тренировке, как удобные кроссовки и спортивный костюм. Об этом заявил врач-гинеколог Мэри Джейн Минкин, профессор кафедры акушерства и гинекологии в Медицинской школе Йельского университета, пишет издание Glamour.

Как сообщает гинеколог, в целом, женщинам рекомендуется носить хлопковое нижнее белье, однако хороши и новые смешанные ткани, которые впитывают пот. Но самое главное, утверждает врач, чтобы ткань была дышащей, особенно во время высокоинтенсивных тренировок, потому как сохранение прохлады и сухости в интимных местах является ключом к предотвращению нежелательных инфекций.

Что касается ткани, есть несколько вариантов для повседневной носки — включая устойчивые к запахам смеси мериносовой шерсти, дышащий модал и экологически чистый хлопок. Также следует принимать во внимание, как данная деталь гардероба прилегает к телу. Слишком узкие или маленькие по размеру трусики могут зажимать вены и причинять дискомфорт, заключила доктор Минкин.

Фото: commons. wikimedia.org/ NAFFAN9 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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