В Южной Корее появился новый метод изучения цветотипа внешности

Новый тренд в Южной Корее: цветовой анализ внешности

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В Южной Корее появился новый метод типирования по колориту внешности, ставший трендом на TikTok. По нему можно подобрать даже парфюм.

В Южной Корее появился новый метод типирования по колориту внешности, ставший трендом на TikTok. Корейский метод основан на классическом определении цветотипов писательницы Кэролл Джексон, которая в 1987 году написала целую книгу Color Me Beautiful, посвященную этому методу. Но в Корее обычные цветотипы "весна", "лето", "осень", "зима" подразделяются еще и на подцветотипы, или оттенки, например, "яркая осень" или "мягкое лето", пишет издание Elle.

Кроме того, корейский цветовой анализ включает рекомендации по макияжу и парфюму. Так, типажам, которым подходят пастельные тона, эксперты советуют использовать цветочные, фруктовые, легкие и освежающие ароматы. Для тех, кому больше идет темные оттенки в одежде, эксперты советуют выбирать духи с нотками мускуса и древесины. А, например, типажу "яркая зима", подойдет, пряный аромат с нотками можжевельника или имбиря.

Фото: pixabay. com/Kim Dae Jeung (Creative Commons Zero).

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