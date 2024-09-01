Названо аптечное средство для волос, которое способно избавить вас от кругов под глазами

Дерматолог назвала аптечное средство, которое отлично справляется с кругами под глазами

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Тёмные круги под глазами могут возникать по разным причинам, таким как недосып, хроническая усталость, генетическая предрасположенность и возрастные изменения. Однако существует доступное и эффективное средство для борьбы с этой проблемой — касторовое масло. Так считает дерматолог и доктор медицинских наук Мариса Гаршик.

Фото: pixabay.com by Alexas Fotos, PDM

Касторовое масло содержит ряд полезных кислот, таких как рицинолевая, олеиновая, линолевая и стеариновая, которые обладают противовоспалительными, противомикробными, увлажняющими и очищающими свойствами. Эти свойства делают касторовое масло идеальным средством для ухода за нежной кожей вокруг глаз.

«Противовоспалительное действие касторового масла также может помочь уменьшить отечность и успокоить раздраженную кожу, что может способствовать более светлому и ровному тону кожи», — рассказала доктор Гаршик, которую цитирует marieclaire.ru.

При использовании касторового масла для устранения тёмных кругов под глазами важно убедиться, что у вас нет аллергии на него. Для этого нанесите каплю масла на запястье или за ухом и подождите сутки. Если аллергической реакции не возникло, наносите небольшое количество масла на кожу под глазами перед сном. Результаты станут заметны уже утром, но для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать масло регулярно в течение месяца.

Уточнения

Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот. Касторовое масло не высыхает, не образует плёнки. Большую его долю (80 %) составляют глицериды вязкой рицинолевой кислоты, содержащей только одну ненасыщенную связь углерод-углерод. Остальное приходится на глицериды линолевой и олеиновой кислот. Название заимствовано от англ. castor oil, которое, в свою очередь, произошло от английского названия клещевины — англ. castor plant. По одной из версий, оно появилось ввиду того, что масло данного растения стали использовать как замену кастореуму.



Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.



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