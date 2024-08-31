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Улучшаем вид кудрявых волос: йогуртовая маска для блеска и гладкости

Йогуртовая маска для кудрявых волос
1:13
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты

  • кефир: 3-4 ст. л.
  • мед: 2 ст. л.
  • банан: 2 шт.
  • лимонный сок: 4-5 ст. л.

Как приготовить маску для волос

Возьмите стеклянную миску для смешивания. Добавьте в нее около 3-4 столовых ложек кефира. Затем добавляем 2 столовые ложка меда, два банана среднего размера, которые нужно как следует размять. Теперь добавьте 4-5 столовых ложек лимонного сока и хорошо размешайте до получения однородной консистенции. Ваша маска для волос из йогурта и банана готова к использованию.

Йогуртовая маска для кудрявых волос
Фото: Wikipedia by Kagor, CC BY-SA 3.0

Йогурт помогает в глубоком очищении волос и борьбе с перхотью. Он работает как натуральный кондиционер и придает блеск волосам. Мед помогает удерживать влагу в волосах. Он также помогает смягчить волосы, делая их шелковистыми. Уменьшает выпадение волос и очищает кожу головы.
Банан содержит множество необходимых питательных веществ, которые помогают в лечении повреждений волос. Он помогает росту волос и придает им естественный блеск. 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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