Устраняем жирность кожи головы и ломкость волос: вам поможет яичная маска

Яичная маска для волос от жирной кожи головы

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Яичная маска от жирной кожи головы

Вы можете приготовить эту маску всего из трех распространенных ингредиентов — яичного белка, соли и лимонного сока. Один яичный белок взбить со щепоткой соли и одним лимонным соком. Хорошо перемешайте маску и нанесите ее на волосы. Оставьте на 30 минут, а затем смойте теплой водой. Рекомендуется помыть голову шампунем и кондиционировать волосы после использования этой маски для волос с яйцами.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, CC BY-SA 4.0

Кокосовое масло и яйцо

Кокосовое масло является источником жирных кислот, которые помогают в кондиционировании волос, а также помогают уменьшить ломкость волос. Это масло также обладает сильными противомикробными свойствами и помогает сохранить кожу головы чистой и здоровой. Известно, что маска для волос питает и укрепляет корни волос одновременно.

Взбейте кокосовое масло и яйца вместе. Нанесите эту маску на волосы и оставьте на 30 минут.

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