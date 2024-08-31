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Уходовые средства, которые нужно использовать с осторожностью

Как ежедневный уход может навредить коже и волосам: советы косметолога
1:15
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Ежедневный уход за кожей и волосами может приносить не только пользу, но и вред, если злоупотреблять определенными средствами. Например, скрабы для лица, которые часто используются для очищения кожи, на самом деле могут лишь травмировать её, не давая ожидаемого результата. Косметологи советуют использовать мягкие пилинги или ограничиваться посещением специалиста раз в год для глубокого очищения. Для тела скрабы эффективны, но применять их следует не чаще двух раз в неделю, чтобы кожа успевала восстановиться.

Как ежедневный уход может навредить коже и волосам: советы косметолога
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Сухой шампунь — спасение для тех, кто всегда на бегу, но его нельзя использовать как замену обычному шампуню на ежедневной основе, иначе волосы могут стать пересушенными и тяжёлыми. Маски из глины, столь популярные среди обладательниц проблемной кожи, также могут вызвать сухость, если применять их слишком часто. Оптимально — не более трёх раз в неделю. Тоники на спиртовой основе, несмотря на свои преимущества в уходе, при частом использовании могут пересушивать кожу, поэтому важно выбирать средства с увлажняющими ингредиентами для ежедневного применения.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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