Забудьте о сухих губах: проверенные советы для каждого дня

Как сделать губы мягкими и здоровыми: лайфхаки от косметолога

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы ваши губы всегда оставались мягкими, здоровыми и ухоженными, достаточно следовать нескольким простым рекомендациям. В первую очередь, важно правильно очищать губы, используя мягкие средства и теплую воду для удаления грязи и остатков макияжа. Следующим шагом является отшелушивание — этот процесс помогает избавиться от омертвевших клеток кожи и накопившихся продуктов, сохраняя губы упругими и гладкими. Однако, выбирайте скраб с осторожностью и применяйте его один-два раза в неделю, чтобы не повредить нежную кожу губ.

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Еще один эффективный способ ухода — использование патчей для губ, которые насыщают кожу полезными веществами и увлажняют ее. В ежедневном уходе также незаменимы бальзамы для губ, которые защищают от сухости, зудения и трещин. Важно подобрать подходящий продукт и применять его с нужной частотой в зависимости от состояния кожи и условий окружающей среды.

Не стоит забывать о защите губ от ультрафиолетовых лучей. Используйте средства с SPF не ниже 15, чтобы предотвратить повреждения и преждевременное старение кожи. На ночь наносите специальные маски для губ, которые восстанавливают кожу, увлажняя и смягчая ее.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius). Служат для захвата и удержания пищи при её поступлении в рот, а также участвуют в выражении эмоций мимикой (улыбка, поцелуй, оскал и др.) и в звукопроизнесении (артикуляции среди звуков речи прежде всего губно-губных и губно-зубных согласных, а также огублённых гласных).



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