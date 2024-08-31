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Тайны сна и похудения: как наладить режим и сжечь лишнее

Трудности похудения: как соблазны мешают вам сбросить вес
1:29
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Для многих женщин борьба с лишним весом становится серьезным испытанием, особенно когда они видят, как их подруги достигают отличных результатов всего за несколько месяцев. Одной из основных причин трудностей в создании фигуры мечты может быть недостаток сна. Исследования показывают, что чем меньше человек спит, тем больше у него вероятность набрать лишний вес. Для нормального функционирования организма и сжигания калорий важно спать не менее 7 часов в сутки.

Трудности похудения: как соблазны мешают вам сбросить вес
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Еще одной распространенной ошибкой является чрезмерное увлечение жесткими диетами. Строгие ограничения в питании приводят к стрессу, из-за которого организм начинает накапливать массу, а не избавляться от нее. К тому же, строгие диеты могут нанести вред здоровью, особенно органам пищеварения. Важно корректировать питание с умом, обеспечивая организм всеми необходимыми элементами.

Еще один барьер на пути к похудению — неспособность устоять перед гастрономическими соблазнами. Частые срывы на калорийные блюда, такие как пицца, бургеры и сладости, сводят на нет все усилия в спортзале. Даже если за неделю удается сжечь несколько сотен калорий, один вечер обжорства может свести все достижения на нет. Для успешного похудения необходимо удерживать фокус на цели и избегать излишнего потребления калорий.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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