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Как поддерживать красивую форму тела: рекомендации тренера

Как быстро получить красивый пресс: советы от фитнес-гуру
1:43
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Если вы хотите укрепить мышцы пресса и спины, тренировки под руководством опытного фитнес-тренера — отличный способ достичь желаемых результатов. Виталий Малкин, известный фитнес-гуру, предложил несколько эффективных упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях. Одним из таких упражнений является мостик. Это простое, но мощное упражнение задействует как мышцы пресса, так и спины, помогая улучшить осанку и поддерживать красивую форму тела. Ложитесь на спину, прижмите поясницу к полу и делайте круговые движения тазом. Это поможет усилить нагрузку на мышцы и минимизировать давление на позвоночник.

Как быстро получить красивый пресс: советы от фитнес-гуру
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Ещё одно важное упражнение — это упражнение на равновесие. Оно задействует не только пресс, но и мышцы всего тела. Вставайте на четвереньки, отрывайте одну руку и противоположную ногу от пола, удерживая равновесие как можно дольше. Повторите с другой стороной. Регулярное выполнение этого упражнения укрепит ваш пресс и заметно улучшит общую физическую форму.

И, наконец, Виталий рекомендует усложнённую планку с махами руками. Встаньте в классическую планку на локтях, удерживая пресс в напряжении и следя за тем, чтобы поясница была параллельна полу. Отрывайте одну руку от пола, поворачивайтесь в её сторону и поднимайте руку над головой. Возвращайтесь в исходное положение и повторяйте с другой стороны. Выполняйте по 15 повторов на каждую сторону.

Эти упражнения помогут вам обрести подтянутый и крепкий пресс, если выполнять их регулярно.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей. Спорт представляет собой специфический род физической (или интеллектуальной) активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки (СФП) к ним путём тренировки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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