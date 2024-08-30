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Как сохранить молодость кожи: главные правила после 30 лет

Правильный уход за молодой кожей: избегаем ошибок и лишних трат
1:16
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Правильный уход за кожей должен начинаться ещё в подростковом возрасте, но важно не переборщить с процедурами, особенно в молодости. До 25 лет кожа всё ещё формируется, и из-за нестабильного гормонального фона могут появляться покраснения и комедоны. В этом возрасте косметологи советуют ограничиться лёгкими чистками и кислотными пилингами. Инъекционные процедуры, такие как ботокс, обычно не требуются и могут даже навредить.

Правильный уход за молодой кожей: избегаем ошибок и лишних трат
Фото: Freepik is licensed under Free license

После 25 лет процессы обновления кожи начинают замедляться, поэтому процедуры должны становиться более щадящими. Например, косметологи рекомендуют переходить от механической чистки к ультразвуковой, чтобы избежать повреждений кожи. В возрасте 30-35 лет, хотя кожа всё ещё остаётся молодой, можно задуматься о мезотерапии и биоревитализации для поддержания тонуса и питания кожи. Важно помнить о регулярных пилингах, но выбирать их по типу кожи и возрасту. Не стоит забывать и о защите от солнца, так как использование санскринов круглый год помогает предотвратить появление пигментных пятен и преждевременного старения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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