Названа всеми любимая причёска, которая безнадежно портит волосы

Одна из самых распространённых причёсок, которая может привести к потере волос, — это высокий хвост. Когда волосы туго стянуты в хвост, это может повредить волосяные луковицы и вызвать их отмирание, что приводит к выпадению волос.
Если часто делать такую причёску, со временем волосы начнут выпадать. Это происходит из-за постоянного натяжения и недостаточного кровоснабжения волосяных фолликулов.
Чтобы проверить, не повреждены ли волосяные луковицы, обратите внимание на кожу головы. Если вы заметили покраснения или частичное отсутствие волос, обратитесь к специалисту. Существует множество других причёсок, которые предполагают собранные волосы, но не создают излишнего натяжения.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).
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