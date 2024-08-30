Осторожно: какие компоненты в косметике портят вашу кожу

Вредная косметика: чего избегать в составе?

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Здоровая и красивая кожа невозможна без правильного ухода и осознанного выбора косметических средств. Косметологи предупреждают о вредных компонентах, которые часто встречаются в уходовой косметике, но могут нанести вред вашей коже. Так, Марина Ненахова, косметолог-эстетист, и врач-косметолог Айгуль Абдуллина рекомендуют избегать средств с парабенами. Эти консерванты могут вызвать аллергию, дерматиты и даже экзему.

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Вазелин, который нередко используют для смягчения кожи, по словам экспертов, нарушает водный баланс и закупоривает поры, что может привести к обезвоживанию и воспалениям. Искусственный глицерин, часто используемый в кремах, "высасывает" влагу из кожи, делая её ещё суше. Формальдегид, который добавляют для продления срока службы косметики, крайне опасен: он вызывает раздражение кожи, зуд и даже воздействует на нервную систему. Косметологи настоятельно советуют читать состав средств перед покупкой и обращаться за консультацией к специалистам.

Вместе с тем, эксперты делятся рекомендациями по выбору полезных компонентов для ухода. Любовь Бровкина, практикующий косметолог, отмечает, что ретинол — один из самых эффективных активов для решения проблем с кожей, таких как акне и пигментация. Важно учитывать его сочетание с другими компонентами: ретинол хорошо работает с гиалуроновой кислотой, но не уживается с витамином С и AHA/BHA кислотами. Гликолевая кислота — ещё один полезный ингредиент, который в сочетании с гиалуроновой кислотой помогает поддерживать кожу увлажнённой и сияющей. Чтобы добиться здоровой кожи, важно правильно подбирать уходовые средства, уделяя внимание их составу и совместимости.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры).



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