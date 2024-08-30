Очищение кожи без косметики: натуральные средства на каждый день

Как удалить макияж дома: секреты от косметолога

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда привычные средства для очищения кожи недоступны, не стоит паниковать. Косметолог Лариса Гречишко советует использовать натуральные продукты, которые можно найти в любом доме.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Например, сок алоэ вера отлично справляется с удалением макияжа, особенно с чувствительной кожи. Оливковое масло, помимо увлажнения, эффективно удаляет косметику, но требует тщательного смывания. Скраб из соды и масла, хоть и агрессивен, помогает не только очистить кожу, но и отшелушить ее, однако использовать его нужно с осторожностью. Овсяная мука, смешанная с водой и медом, работает как мягкий скраб и маска одновременно, увлажняя и питая кожу.

Даже обычное теплое молоко способно заменить очищающее средство, благодаря своим жирным компонентам, которые действуют подобно гидрофильному маслу. Эти простые средства помогут сохранить кожу чистой и ухоженной даже в непредвиденных ситуациях.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.



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