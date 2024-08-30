Как убрать прыщ за ночь: простые и действенные советы

Быстрое решение: как избавиться от прыща перед важным событием

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед важным событием часто возникает неожиданный стресс: прыщ на самом видном месте. С этим сталкивались многие: перед собеседованием, свадьбой или встречей. Важно знать, как минимизировать эту неприятность. Первым шагом может быть применение льда, который уменьшает отек и покраснение, сужая кровеносные сосуды.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Следующий вариант — использование глазных капель типа "Визина", которые также снимают воспаление. Другой метод — паста из аспирина, содержащего салициловую кислоту, которая помогает бороться с воспалением и жирностью кожи. Если вы предпочитаете готовые решения, обратите внимание на средства с салициловой кислотой и перекисью бензоила — они эффективно борются с прыщами, но могут подсушивать кожу. Гидрокортизоновый крем поможет снять воспаление, но его нельзя применять слишком долго, чтобы не повредить кожу. Глиняная маска глубоко очищает поры, снимает раздражение и придает коже здоровый вид.

Наконец, пластыри от прыщей не только предотвращают касание проблемной зоны, но и активно борются с воспалением. Помните, лучше выбрать один метод и применить его на ночь, чтобы утром прыщ стал менее заметным. Если же результат не идеален, консилер поможет скрыть недостаток и уверенно отправиться на важное мероприятие.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов. В первую очередь заболевание поражает кожу с относительно большим количеством сальных желез, включая лицо, верхнюю часть груди и спины. В результате проявлений заболевания может привести к беспокойству, снижению самооценки и, в крайних случаях, депрессии или мысли о самоубийстве, в особенности у подростков.





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