Сохраняем красоту волос осенью: пять действенных рекомендаций

Как остановить выпадение волос осенью и снова сделать их густыми и красивыми?

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью волосы подвергаются испытаниям из-за холодного воздуха, который сушит кожу головы и луковицы волос, вызывая их выпадение. Чтобы сохранить красоту локонов в этот период, обратите внимание на следующие аспекты:

Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, PDM

Увлажнение воздуха: используйте увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать оптимальную влажность в помещении и предотвратить потерю влаги волосами. Защита от холода: головной убор защитит волосы от низких температур, ледяного ветра и снега, предотвращая их утончение и хрупкость. Очищение и увлажнение: выберите шампунь, который не только увлажняет, но и тщательно очищает волосы, например, с гвоздикой в составе. Например, гвоздика обладает противогрибковыми и антиоксидантными свойствами, что придаёт волосам здоровье. Проверка здоровья: если волосы потеряли объём, густоту и стали тусклыми, проверьте уровень витамина D, железа и магния, так как их недостаток может быть причиной проблемы. Можно попробовать специальные добавки для волос, например, Lady's Formula, который поддерживает красоту волос изнутри, ускоряет их рост, придаёт объём и сияние. Этот комплекс содержит 23 компонента, включая L-цистеин, морской коллаген, медь, цинк, витамин B5 и другие полезные вещества. Снижение уровня стресса: Стресс — это враг красоты, который нередко становится причиной появление морщин и выпадения волос. Сделайте всё, что в ваших силах, чтобы стресса в вашей жизни стало меньше, уделяйте больше внимания спорту, дыхательным практикам, хобби и т. д.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring).



Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.



Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды.



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