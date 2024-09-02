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Регулярное потребление алкоголя и его влияние на здоровье кожи: как это может привести к преждевременному старению и что с этим можно сделать?

Как алкоголь ускоряет старение кожи: причины и способы минимизации вреда
2:20
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Алкоголь часто ассоциируется с отдыхом и расслаблением, однако его влияние на здоровье кожи может быть далеко не позитивным. Регулярное потребление алкогольных напитков может значительно ускорить процесс старения эпидермиса. Давайте разберемся, каким образом он воздействует на нашу кожу и как этого можно избежать.

Как алкоголь ускоряет старение кожи: причины и способы минимизации вреда
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Влияние алкоголя на увлажненность кожи

Одним из основных эффектов алкоголя на кожу — это обезвоживание. Алкоголь является диуретиком, что значит, он способствует усиленному выведению жидкости из организма. Это приводит к недостатку влаги в коже, что может сделать её сухой и тусклой. Постоянное обезвоживание может усиливать появление мелких морщин и линий.

Разрушение коллагена и эластина

Коллаген и эластин — это белки, которые поддерживают упругость и эластичность кожи. Исследования показывают, что алкоголь может нарушать процесс синтеза этих важных белков. Это приводит к потере упругости кожи и преждевременному образованию морщин. Вдобавок, алкоголь может способствовать воспалительным процессам, что может вызывать появление покраснений и раздражения.

Оксидативный стресс и свободные радикалы

Алкоголь увеличивает уровень свободных радикалов в организме, что приводит к оксидативному стрессу. Эти вредные молекулы повреждают клетки кожи и ускоряют её старение. Свободные радикалы могут разрушать клетки, нарушать их функции и замедлять процессы регенерации эпидермиса, что сказывается на его внешнем виде и здоровье.

Как минимизировать вред?

  • Снижайте потребление алкоголя: ограничение количества выпиваемого алкоголя поможет сохранить кожу более увлажнённой и здоровой.
  • Увлажняйте кожу: используйте увлажняющие кремы и маски, чтобы компенсировать потерю влаги.
  • Пейте воду: регулярное потребление воды поможет поддерживать гидратацию кожи и вымывать токсины.

Отказ от алкоголя в сочетании с простыми стратегиями ухода за кожей поможет сохранить её молодость и здоровье на протяжении многих лет.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

Эласти́н — белок соединительной ткани, обладающий эластичностью.

Обезвоживание организма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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