Чёрных точек на лице больше не будет: вам поможет эта маска

1 капля любого эфирного масла, например лавандового (по желанию).
Этапы приготовления домашней маски для лица от черных точек
Возьмите порошок нима и варите его на слабом огне от 2 до 3 минут. Постойте над паром. Он удалит все загрязнения из закупоренных пор, уменьшит размер пор.
Вымойте лицо.
Возьмите мултани митти и добавьте в него воду.
Подождите 10-15 минут, чтобы порошок легко перемешался с влагой.
Добавьте порошок древесного угля и хорошенько перемешайте.
Добавьте 1-2 капли любого из ваших любимых эфирных масел.
Теперь нанесите маску на лицо.
Через 15-20 минут умойте лицо и удалите остатки угольной маски.
Уточнения
Древе́сный у́голь — микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе древесины без доступа воздуха. Уголь горит при температуре, превышающей 1100 °C. Готовый уголь состоит в основном из углерода.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: