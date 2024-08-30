Чёрных точек на лице больше не будет: вам поможет эта маска

Маска для лица своими руками от чёрных точек и жирности

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ингредиенты

Порошок нима.

1 чайная ложка порошка активированного угля.

2 столовые ложки мултани митти (глина).

2-3 чайные ложки воды.

1 капля любого эфирного масла, например лавандового (по желанию).

Этапы приготовления домашней маски для лица от черных точек

Возьмите порошок нима и варите его на слабом огне от 2 до 3 минут. Постойте над паром. Он удалит все загрязнения из закупоренных пор, уменьшит размер пор. Вымойте лицо. Возьмите мултани митти и добавьте в него воду. Подождите 10-15 минут, чтобы порошок легко перемешался с влагой. Добавьте порошок древесного угля и хорошенько перемешайте. Добавьте 1-2 капли любого из ваших любимых эфирных масел. Теперь нанесите маску на лицо. Через 15-20 минут умойте лицо и удалите остатки угольной маски.

Уточнения

Древе́сный у́голь — микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе древесины без доступа воздуха. Уголь горит при температуре, превышающей 1100 °C. Готовый уголь состоит в основном из углерода.



Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.



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