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Чёрных точек на лице больше не будет: вам поможет эта маска

Маска для лица своими руками от чёрных точек и жирности
1:02
Моя семья » Красота и стиль

Ингредиенты

  • Порошок нима.
  • 1 чайная ложка порошка активированного угля.
  • 2 столовые ложки мултани митти (глина).
  • 2-3 чайные ложки воды.
  • 1 капля любого эфирного масла, например лавандового (по желанию).

Этапы приготовления домашней маски для лица от черных точек

  1. Возьмите порошок нима и варите его на слабом огне от 2 до 3 минут. Постойте над паром. Он удалит все загрязнения из закупоренных пор, уменьшит размер пор.
  2. Вымойте лицо.
  3. Возьмите мултани митти и добавьте в него воду.
  4. Подождите 10-15 минут, чтобы порошок легко перемешался с влагой.
  5. Добавьте порошок древесного угля и хорошенько перемешайте.
  6. Добавьте 1-2 капли любого из ваших любимых эфирных масел.
  7. Теперь нанесите маску на лицо.
  8. Через 15-20 минут умойте лицо и удалите остатки угольной маски.

Уточнения

Древе́сный у́голь — микропористый высокоуглеродистый продукт, образующийся при пиролизе древесины без доступа воздуха. Уголь горит при температуре, превышающей 1100 °C. Готовый уголь состоит в основном из углерода.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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