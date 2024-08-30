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4 эффективных способа, как скрыть седину

Советы, как скрыть седину
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Моя семья » Красота и стиль

Если у вас только начала появляться седина или есть отдельные поседевшие волоски, то лучше всего использовать специальные окрашивающие спреи. Они подходят для девушек с темными волосами. Средство наносится на корни до следующего окрашивания либо по всей длине волос.

Советы, как скрыть седину
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Также есть специальная техника окрашивания волос, которая отлично маскирует седину. Называется она "Камуфляж". В таком случае используются щадящие красители, они не влияют на структуру волос. Процедура может быть выполнена даже дома.

Кроме того, можно выбрать обычное окрашивание. Однако для этого способа потребуется частая коррекция.

Самый популярный вариант избавления от седины — это специальное рассветление волос. Мастер действует индивидуально, встраивая осветление волос в седину. Коррекция обычно требуется через 6 месяцев или даже через год.

 

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
 

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. Окрашивают волосы с целью скрыть седину, изменить естественный цвет волос (осветление или затемнение), освежить прическу, придать ей граней и визуальный объём, для смены имиджа и т. д.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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