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Молотый кофе, как натуральное средство для ухода за кожей: использование для пилинга и масок

Как использовать молотый кофе для ухода за кожей: пилинги, маски и скрабы
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Молотый кофе — не только отличный напиток для бодрого утра, но и универсальное средство для ухода за кожей. Его природные свойства помогают очищать, тонизировать и улучшать состояние эпидермиса. В этом тексте мы рассмотрим, как можно использовать молотый кофе в косметических процедурах и какие преимущества это может дать вашей коже.

Как использовать молотый кофе для ухода за кожей: пилинги, маски и скрабы
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

1. Пилинг для лица

Молотый кофе служит отличным натуральным эксфолиантом, который удаляет омертвевшие клетки кожи и улучшает её текстуру. Для домашнего пилинга смешайте 1-2 столовые ложки молотого кофе с небольшим количеством йогурта или меда. Нанесите смесь на влажное лицо круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 5-10 минут, а затем смойте тёплой водой. Это поможет сделать вашу кожу более гладкой и сияющей.

2. Маска для улучшения цвета лица

Кофеин, содержащийся в молотом кофе, стимулирует кровообращение и помогает уменьшить отёки. Для создания маски смешайте 1 столовую ложку молотого кофе с 1 столовой ложкой оливкового масла и 1 столовой ложкой какао-порошка. Нанесите смесь на лицо, избегая области вокруг глаз, и оставьте на 10-15 минут. Затем смойте тёплой водой. Регулярное использование этой маски может улучшить цвет лица и уменьшить видимость мелких морщин.

3. Уход за телом

Сделайте скраб, смешав молотый кофе с кокосовым маслом или йогуртом. Нанесите его на влажную кожу во время душа и массируйте круговыми движениями. Это не только освежит вашу кожу, но и поможет бороться с целлюлитом благодаря улучшению кровообращения.

Использование молотого кофе в уходе за кожей — это простое и эффективное решение, которое легко интегрировать в домашний косметический режим.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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