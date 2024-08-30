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Пять незаменимых декоративных средств для базовой косметички: как создать естественный ежедневный макияж?

Как собрать базовую косметичку: пять необходимых декоративных средств
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Создание базовой косметички с декоративными средствами — важный этап для тех, кто хочет выглядеть ухоженно и стильно каждый день. Такие средства помогут подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки и создать естественный, свежий образ. Важно выбрать именно те продукты, которые будут универсальными и подойдут для ежедневного использования. Рассмотрим, какие декоративные средства стоит включить в базовую косметичку.

Как собрать базовую косметичку: пять необходимых декоративных средств
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0

1. Тональная основа

Она выравнивает тон кожи, скрывает мелкие недостатки и создаёт ровное полотно для последующих шагов. Выберите средство с лёгким покрытием, которое не утяжеляет кожу и позволяет ей дышать. BB-крем или лёгкий тональный крем будут отличным вариантом.

2. Консилер

Консилер — незаменимый помощник для маскировки тёмных кругов под глазами, покраснений и других несовершенств. Подберите продукт, который совпадает с тоном вашей кожи или немного светлее для области под глазами. Это средство помогает создать свежий и отдохнувший вид.

3. Пудра

Пудра закрепляет макияж и предотвращает появление нежелательного блеска в течение дня. Выберите прозрачную или слегка тонированную пудру, которая не создаёт эффекта "маски" и фиксирует макияж, сохраняя его естественность.

4. Румяна

Румяна придают лицу здоровый румянец и свежесть. Выберите оттенок, который гармонирует с вашим цветом кожи и легко растушёвывается. Кремовые румяна подойдут для сухой кожи, а пудровые — для нормальной и жирной.

5. Тушь для ресниц

Тушь для ресниц открывает взгляд и делает его более выразительным. Подберите тушь, которая удлиняет и разделяет ресницы, не создавая эффекта "паучьих лапок". Водостойкий вариант подойдёт для долгого дня или особых случаев.

Включив эти декоративные средства в базовую косметичку, вы сможете создавать повседневный макияж, который подчеркивает вашу естественную красоту.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов.

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

Консилер — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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