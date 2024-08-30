Стрижки для тонких волос: каскад, пикси и каре в тренде

Как придать объём тонким волосам: советы от профессионалов

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тонкие волосы — это частая проблема для многих женщин, и найти правильную стрижку, которая придаст волосам объем, бывает непросто. Стилист предложила несколько актуальных решений, которые помогут справиться с этой задачей. Первое — это каскад. Эта стрижка, несмотря на свою долгую историю, остаётся актуальной и прекрасно подходит для тонких волос. Каскад с филировкой добавляет объём за счёт множества слоев, которые делают прическу пышнее. Укладка в этом случае становится вспомогательным элементом, усиливающим эффект.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Еще один популярный вариант — пикси. Эта стрижка идеально подходит для уверенных в себе женщин, особенно летом, когда хочется чувствовать легкость. Удлиненное пикси позволяет варьировать укладки, а светлый цвет, особенно платиновый блонд, визуально придает волосам густоту.

Для тех, кто предпочитает классику, отличным выбором станет каре с прямым срезом. Эта стрижка особенно популярна среди женщин с тонкими волосами, так как позволяет контролировать длину и плотность среза. Каре помогает избежать акцента на тонкости волос, что делает образ более аккуратным и стильным.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.