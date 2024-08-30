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Как спасти неудачную чёлку: советы от стилиста Петровой

Оригинальные способы спасти вашу чёлку после неудачной стрижки
1:07
Моя семья » Красота и стиль

Иногда даже профессиональные стрижки могут не оправдать ожиданий, особенно когда дело касается челки. Однако ошибки стилиста можно исправить, используя несколько простых, но эффектных приемов, которые помогут скрыть неудачную стрижку и при этом добавить оригинальности вашему образу. Стилист Александра Петрова предлагает плести французские косички для длинной челки, что не только поможет скрыть несовершенства, но и позволит создавать новые образы каждый день. Другой вариант для длинной и несимметричной челки — смена пробора. Косой пробор поможет скорректировать форму челки, а выбивающиеся пряди можно закрепить невидимками.

Оригинальные способы спасти вашу чёлку после неудачной стрижки
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Для короткой челки важно использовать аксессуары. Акцентные заколки, особенно жемчужные, остаются в моде и могут стать стильным решением. Заколите челку так, чтобы аксессуар был виден, а выбившиеся пряди закрепите невидимками. Также можно использовать ободки или ленты, в зависимости от вашей фантазии и предпочтений.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки. Происходит от устаревшего слова — чело. Функционально может закрывать дефекты лба и лица. Символически является атрибутом ряда культур, например, Древний Рим, Древний Египет или субкультуры эмо-киды.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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