Почему шампуни с силиконами делают волосы тяжелыми и тусклыми

Тихий враг здоровья: опасные компоненты в вашем шампуне

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Многие из нас приобретают средства по уходу за волосами, не обращая должного внимания на их состав. Однако специалисты предупреждают, что этот подход может привести к серьёзным последствиям для здоровья волос и организма в целом. Одним из наиболее опасных компонентов в шампунях является формальдегид. Хотя крупные производители стараются избегать его использования, этот канцероген все еще можно найти в продукции менее известных брендов. Формальдегид действует как консервант, но при этом разрушает не только волосы, но и негативно влияет на весь организм, что делает его одним из самых вредных веществ в составе шампуней.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Другим настораживающим компонентом являются силиконы. Они могут быть водорастворимыми и применяются для связывания других веществ в шампуне, однако остаются на волосах в виде пленки, создавая иллюзию гладкости. Это ощущение временное, а постоянное использование шампуня с силиконом может привести к тому, что волосы станут тяжелыми и лишенными ощущения чистоты.

Наконец, стоит обратить внимание на хлорид натрия, или простую соль. Этот ингредиент часто добавляют для увеличения плотности шампуня. Однако он может вызывать зуд и сухость кожи головы, что также отрицательно сказывается на здоровье волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ. Компонент, содержащийся в наибольшем количестве, — вода, затем следуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Также используются в составе консерванты, ароматизаторы, неорганические соли — хлорид натрия или другие, для поддержания желаемой вязкости. В состав современных шампуней часто входят природные масла, витамины или другие компоненты, которые, по утверждению производителей, способствуют укреплению волос или представляют какую-либо пользу для потребителей.

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