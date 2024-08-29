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Секреты идеального сияния: как добиться стеклянной кожи с помощью семи простых шагов?

Как добиться стеклянного сияния кожи: простое руководство по уходу
2:30
Моя семья » Красота и стиль

С ростом популярности K-pop и корейской косметики мы познакомились с концепцией стеклянной кожи — идеальной, ровной и сияющей кожи, словно стекло. Достичь такого эффекта не так просто, как кажется, и требует комплексного подхода. Сегодня мы назовём семь ключевых шагов для достижения стеклянного сияния кожи.

Как добиться стеклянного сияния кожи: простое руководство по уходу
Фото: Freepik is licensed under Free license

1. Двойное очищение

Чтобы создать идеальное полотно для дальнейшего ухода, начните с двойного очищения. Вечером используйте очищающее масло или мицеллярную воду для удаления макияжа и загрязнений, а затем умывайтесь мягкой пенкой. Это поможет избавиться от всего ненужного и подготовить кожу к последующим этапам ухода.

2. Отшелушивание

Мёртвые клетки эпидермиса накапливаются и могут забивать поры, делая кожу тусклой. Регулярное отшелушивание с помощью скрабов или мягких пилингов помогает обновить её и предотвратить появление чёрных точек.

3. Тонер

Тонеры важны для балансировки pH дермы и подготовки её к увлажнению. Выбирайте продукты с провитамином B5, который уменьшает потерю влаги и делает кожу более мягкой.

4. Сыворотка

Сыворотки насыщены активными ингредиентами, такими как коллаген и гиалуроновая кислота, которые улучшают упругость кожи и придают ей сияние. Они также помогают выровнять тон и минимизировать поры.

5. Увлажнение

Основной шаг для достижения стеклянной кожи — увлажнение. Лёгкие увлажняющие кремы с растительными экстрактами и антиоксидантами делают лицо мягкой и сияющей.

6. Крем для глаз и губ

Используйте кремы для глаз для устранения темных кругов и бальзамы для губ, чтобы избежать их сухости. Регулярный сон и здоровое питание также играют важную роль.

7. Солнцезащитный крем

Чтобы закрепить результат и защитить кожу, не забывайте про солнцезащитный крем. Наносите его на лицо за 20 минут до выхода на улицу и обновляйте каждые два часа. Это поможет предотвратить повреждения от ультрафиолетовых лучей и сохранить здоровье кожи.

Следуя этим простым шагам, вы сможете добиться идеального стеклянного сияния кожи.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Лосьон — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью. Лосьоны-тоники — подготавливают кожу к нанесению макияжа или дальнейшего ухода.

Гигиеническая помада (разг. Гигиеничка) — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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