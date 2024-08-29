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Инъекции молодости: как работают ботокс и диспорт

Ботокс или диспорт: что выбрать для омоложения
1:41
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Современная косметология предлагает различные методы для сохранения молодости и борьбы с морщинами, среди которых особое место занимают инъекционные препараты — ботокс и диспорт. Эти нейромодуляторы помогают разгладить мимические морщины, предотвращая их образование за счет блокировки сигналов от нервов к мышцам, что приводит к временному расслаблению мышц. Оба препарата действуют схожим образом, но имеют некоторые отличия.

Ботокс или диспорт: что выбрать для омоложения
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Ботокс, одно из самых известных торговых названий ботулотоксина типа А, используется не только для коррекции морщин, но и для лечения различных медицинских состояний, таких как хронические мигрени или гипергидроз. Его состав включает уникальные защитные белки, которые делают препарат эффективным и безопасным.

Диспорт, аналог ботокса, имеет меньший молекулярный вес, что позволяет ему быстрее действовать и лучше справляться с крупными зонами, такими как лоб. Оба препарата имеют схожие побочные эффекты, среди которых временные синяки, покраснение и слабость. Выбор между ботоксом и диспортом зависит от индивидуальных предпочтений и целей, а также от рекомендаций врача.

Несмотря на схожесть в механизме действия и продолжительности эффекта, различия на молекулярном уровне и в составе белковых смесей могут повлиять на эффективность и скорость действия препаратов. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, рекомендуется попробовать оба препарата и обсудить с врачом оптимальный план лечения.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Их получают из бактерий Clostridium botulinum, состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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