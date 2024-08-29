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Преимущества инъекционной косметологии: что нужно знать

Инъекционные методы: секрет молодости и свежести кожи
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Инъекционная косметология стремительно развивается, предлагая все более эффективные методы борьбы с возрастными изменениями и другими проблемами кожи. Этот вид косметологических процедур стал отличной альтернативой пластической хирургии, поскольку позволяет достичь заметных результатов без болезненных ощущений, наркоза и длительного периода реабилитации. Современные препараты для инъекций отличаются продолжительным действием и минимальными побочными эффектами, что делает процедуры безопасными и удобными для повторного применения.

Инъекционные методы: секрет молодости и свежести кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

Инъекционные методы применяются не только для разглаживания морщин, но и для устранения таких дефектов, как мешки и темные круги под глазами, шрамы и последствия угревой сыпи. Особенной популярностью пользуется контурная пластика лица с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которая помогает скорректировать объемы и контуры лица, придать губам и скулам более выразительную форму. Эффект от таких процедур сохраняется на протяжении 10-18 месяцев.

Другие популярные методы включают плазмолифтинг, где используются собственные тромбоциты пациента для регенерации кожи, и биоревитализацию, которая насыщает кожу влагой и необходимыми компонентами для сохранения молодости. Мезотерапия, еще один востребованный метод, включает введение под кожу витаминов и других полезных веществ, что помогает решать проблемы кожи изнутри.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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