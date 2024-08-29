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Пластика или риск: что нужно знать перед операцией

Пластическая хирургия: когда красота становится опасной
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Пластическая хирургия становится все более популярной не только среди знаменитостей, но и среди обычных людей. Возможность исправить внешность с помощью операций привлекает многих, однако не все осознают возможные риски. Ринопластика, одна из самых востребованных операций, является также одной из самых сложных. Эта процедура требует от хирурга не только профессионализма, но и эстетического чутья, ведь неправильная форма носа может сильно изменить лицо, и не всегда в лучшую сторону. Выбор врача в данном случае критически важен, поскольку переделка будет трудоемкой и дорогостоящей.

Пластическая хирургия: когда красота становится опасной
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Редукционная маммопластика, или уменьшение груди, становится все более популярной среди женщин, страдающих от большого веса груди. Такая операция часто является единственным решением проблем с позвоночником и кожными повреждениями. Однако она тоже несет свои риски, например, возможность деформации груди или развития некроза тканей, хотя такие случаи редки.

Липосакция, используемая для коррекции веса, особенно популярна среди женщин после родов. Однако удаление большого количества жировой ткани за один раз может быть опасным. Профессиональные хирурги не рекомендуют удалять более 4,5 литров жира за операцию, иначе последствия могут быть негативными. Правильное обследование и выбор опытного врача помогут минимизировать риски.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела. Наиболее часто выполняются следующие пластические операции: коррекция носа, подбородка и ушей, подтяжка кожи лица, лба и шеи, блефаропластика, пластика бровей, коррекция губ, инъекции с применением ботокса; липосакция в области живота и талии, увеличение, уменьшение и коррекция груди, омоложение рук; увеличение ягодиц, липосакция в зоне «Галифе», изменение формы малых и больших половых губ и т. д.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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