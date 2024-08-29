Как сохранить молодость: главные советы специалистов

Привычки, которые старят: как избежать ранних морщин

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возраст — это не просто цифра, и никто не хочет выглядеть старше своих лет. Однако наши привычки могут негативно влиять на внешность, заставляя нас казаться старше, чем мы есть. Мы часто упускаем из виду очевидные вещи, которые могли бы предотвратить преждевременное старение. Например, многие не используют кремы с SPF, полагая, что защита от солнца нужна только летом. Однако УФ-лучи влияют на кожу круглый год, вызывая появление морщин и пигментных пятен, что делает нас старше визуально.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Еще одной распространенной ошибкой является пренебрежение физической активностью. Хотя не все любят спорт, даже минимальные физические нагрузки помогают поддерживать организм в тонусе, улучшая кровообращение и способствуя обновлению клеток. Это предотвращает накопление жировых отложений и сохраняет свежий цвет лица, что положительно сказывается на нашем внешнем виде.

Сахар — еще один враг молодости. Мы потребляем его в больших количествах, не задумываясь о последствиях. Избыток сахара разрушает коллаген в коже, что ведет к потере ее упругости и появлению морщин. Таким образом, наши привычки, от неправильного ухода за кожей до питания, значительно влияют на то, как мы выглядим.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

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