Как остановить время: простые anti-age советы для каждой женщины

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Молодость без затрат: секреты, которые заставят выглядеть моложе
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить молодость и выглядеть значительно моложе, существует ряд простых, но эффективных секретов, которые не требуют больших затрат или усилий. Во-первых, очень важно обеспечить себе полноценный сон — восьмичасовой ночной отдых и, по возможности, дневной сон помогут предотвратить появление пигментации и поддержат работу сердца и сосудов. Во-вторых, регулярные посещения офтальмолога помогут избежать морщин, вызванных постоянным прищуром, что делает лицо старше.

Молодость без затрат: секреты, которые заставят выглядеть моложе
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Важно также включить в свою жизнь больше движения — даже небольшая активность улучшит кровоток и лимфообращение, что положительно скажется на внешности. Кроме того, следует избегать чрезмерного пребывания на солнце, чтобы предотвратить фотостарение и пигментацию кожи. Важно регулярно увлажнять кожу с помощью сывороток и масок, особенно в зоне лица, шеи и декольте. Не стоит забывать и о приеме биотина, который способствует здоровью волос и пищеварения.

И, наконец, регулярное отшелушивание кожи на всех участках тела поможет сохранить её сияющей и мягкой.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. К наукам, изучающим здоровье, относятся: гигиена, диетология, фармакология, биология, эпидемиология, психология (психология здоровья, психология развития, экспериментальная и клиническая психология, социальная психология), психофизиология, психиатрия, педиатрия, медицинская социология и медицинская антропология, психогигиена, дефектология и другие.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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