Избавляемся от жирности кожи и акне: сделайте маску для лица с яблочным уксусом

Возьмите небольшую миску, добавьте яблочный уксус, мед и пищевую соду. Хорошо перемешайте ингредиенты. Добавьте гель алоэ вера и глицерин.
Наконец, хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная паста. Ваша маска для лица с яблочным уксусом готова к использованию.
Порядок нанесения маски для лица с яблочным уксусом. Сотрите весь макияж. Умойте лицо мягким очищающим средством.
Промокните его насухо и нанесите толстым слоем маску на лицо и шею. Оставьте на 8-10 минут. Затем тщательно смойте обычной водой. Нанесите увлажняющий крем на кожу.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья. Яблочный уксус обладает гораздо более богатым вкусом и питательной ценностью, чем обычный, спиртово́й. Он имеет мягкий вкус, аромат. В его состав входят биологически активные вещества. Он содержит, кроме органических кислот, некоторое количество сахаров, фенольных веществ, альдегидов эфиров микроэлементов, переходящих из сырья, а также образующихся в результате метаболизма уксуснокислых бактерий (УКБ) в процессе производства и выдержки уксуса.
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