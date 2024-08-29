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Избавляемся от жирности кожи и акне: сделайте маску для лица с яблочным уксусом

Маска для лица от жирности, акне и пигментации
1:03
Моя семья » Красота и стиль

Необходимые ингредиенты

  • Яблочный уксус: 1 ст. л.
  • Мед: 1 ст. л.
  • Пищевая сода: 1/3 ст. л.
  • Гель алоэ вера: 1 ст. л.
  • Глицерин: 5 капель (по желанию).

Приготовление

Возьмите небольшую миску, добавьте яблочный уксус, мед и пищевую соду. Хорошо перемешайте ингредиенты. Добавьте гель алоэ вера и глицерин.
Наконец, хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная паста. Ваша маска для лица с яблочным уксусом готова к использованию.

Маска для лица от жирности, акне и пигментации
Фото: Openverse by Veganbaking.net, CC BY-SA 2.0

Порядок нанесения маски для лица с яблочным уксусом. Сотрите весь макияж. Умойте лицо мягким очищающим средством.
Промокните его насухо и нанесите толстым слоем маску на лицо и шею. Оставьте на 8-10 минут. Затем тщательно смойте обычной водой. Нанесите увлажняющий крем на кожу.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья. Яблочный уксус обладает гораздо более богатым вкусом и питательной ценностью, чем обычный, спиртово́й. Он имеет мягкий вкус, аромат. В его состав входят биологически активные вещества. Он содержит, кроме органических кислот, некоторое количество сахаров, фенольных веществ, альдегидов эфиров микроэлементов, переходящих из сырья, а также образующихся в результате метаболизма уксуснокислых бактерий (УКБ) в процессе производства и выдержки уксуса.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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