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Как избежать рутинных походов к косметологу: простые советы

Борьба с возрастом: как ежедневные привычки сохраняют молодость
2:16
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Большинство женщин начинают активно бороться с возрастными изменениями, когда они становятся заметными и начинают вызывать беспокойство. Однако врач-дерматолог Кристина Викторова рекомендует не ждать критического момента, а внедрить несколько простых, но эффективных привычек в повседневную жизнь, чтобы замедлить процессы старения и избежать частых визитов к косметологу.

Борьба с возрастом: как ежедневные привычки сохраняют молодость
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое, на что стоит обратить внимание, — это использование косметики с SPF. Защита от ультрафиолета необходима не только летом, но и зимой, когда солнце также может оказывать негативное воздействие на кожу. Викторова подчеркивает важность наличия хотя бы минимального SPF в косметике — 15% уже достаточно для повседневного использования, а в летние месяцы стоит добавить санскрин. Это позволит снизить риск появления пигментации, которая визуально добавляет возраста.

Вторым важным аспектом ухода за собой является поддержание витаминного баланса. Недостаток витамина D, распространенного среди жителей средней полосы, негативно сказывается на внешнем виде кожи, делая её тусклой и менее упругой. Врач советует регулярно проверять уровень витаминов и других необходимых веществ в организме, по крайней мере, раз в год.

Не менее значимым фактором является рацион питания. Простые углеводы способствуют ускоренному старению, поэтому их количество в рационе следует ограничить. Викторова рекомендует обратить внимание на щелочную диету, которая включает много овощей и фруктов. Потребление таких продуктов особенно полезно в первой половине дня, и уже через некоторое время можно заметить положительные изменения в организме.

Контроль за количеством употребляемого алкоголя также играет ключевую роль в поддержании молодости. Алкогольные напитки способствуют появлению отеков и обезвоженности кожи, что существенно ускоряет процессы старения. Кристина Викторова советует научиться отказывать друзьям, для которых алкогольные вечеринки стали нормой, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды). Автотрофные организмы также нуждаются в витаминах, получая их либо путём синтеза, либо из окружающей среды. Так, витамины входят в состав питательных сред для выращивания организмов фитопланктона. Большинство витаминов являются коферментами или их предшественниками. Витамины содержатся в пище в очень небольших количествах и поэтому относятся к микронутриентам наряду с микроэлементами. К витаминам не относят не только микроэлементы, но и незаменимые аминокислоты и незаменимые жиры.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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