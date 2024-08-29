Почему стоит обязательно добавить в уход за кожей розовую глину: все её преимущества

Польза розовой глины для кожи и волос

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Отшелушивающее средство для кожи

При смешивании с водой эта глина дает гладкую пастообразную консистенцию, которая мягко полирует кожу и очищает поры. Мягкое тянущее действие во время этого процесса отшелушивания помогает стимулировать кровообращение, стимулируя рост и обновление новых клеток.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Подходит даже для самого чувствительного типа кожи

В отличие от других видов глины, розовая глина достаточно нежна, чтобы даже самая чувствительная кожа ощущала себя спокойной. Она не вызывает раздражения.

Глубоко очищающее средство для кожи

Эта глина, богатая необходимыми минералами, такими как железо и диоксид кремния, делает кожу более гладкой и менее застойной. Когда вы будете использовать ее в качестве очищающего средства, вы заметите разницу в состоянии вашей кожи.

Убирает воспаление

Глина может спасти ваш поврежденный эпидермис. Она действует как мягкое противовоспалительное средство, удаляя омертвевшие клетки кожи и загрязнения, связанные с воспалением.

Розовая глина регулирует выработку кожного сала, обеспечивая равномерный уровень кожного сала.

Уточнения

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких глинистых минералов (группы каолинита, смектита, хлорита, гидрослюд) или других слоистых алюмосиликатов), но может содержать и песчаные, и карбонатные частицы.

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