Как избежать ошибок в уходе за нежной кожей вокруг глаз: рекомендации эксперта

Важные советы по уходу за кожей вокруг глаз: комментарии косметолога

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз требует особого внимания, поскольку возрастные изменения и ошибки ухода проявляются здесь одними из первых. Косметолог Ольга Рустамова рассказала о самых распространенных ошибках в уходе за этой нежной зоной. Иногда даже самый качественный крем не приносит ожидаемого эффекта, если использовать его неправильно.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Часто женщины замечают покраснение глаз или стянутость кожи, что может происходить из-за неправильного нанесения крема слишком близко к слизистой или излишне активного его втирания, что растягивает и раздражает кожу. Защита кожи от солнца также важна, и многие забывают использовать средства с SPF на коже вокруг глаз.

Рустамова рекомендует легкие текстуры для этой зоны и качественные солнечные очки для блокировки УФ-лучей. Также важно помнить, что вечером летом кожа нуждается в таком же питании, как и в более холодные месяцы.

Кроме того, средство для ухода должно соответствовать конкретным потребностям кожи. Например, для борьбы с пигментацией лучше выбрать средства с витамином С, а не только питательные компоненты.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

Глаз человека — парный сенсорный орган зрительной системы, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. Глаза расположены в передней части головы и вместе с веками, ресницами и бровями, являются важной частью лица. Область лица вокруг глаз активно участвует в мимике. Максимальный оптимум дневной чувствительности человеческого глаза приходится на максимум непрерывного

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