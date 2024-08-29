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Борьба с прыщами за ушами: советы дерматолога

Прыщи за ушами: причины и способы избавления
1:07
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Прыщи — обычное явление для многих из нас, и в большинстве случаев мы привыкли, что они появляются на лице, шее, груди или спине. Однако прыщи могут возникать и в других местах, например, за ушами, что доставляет значительное неудобство.

Прыщи за ушами: причины и способы избавления
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

Причинами их появления могут быть забитые поры и акне. Закупоренные поры возникают из-за избыточного выделения жира или недостаточного отшелушивания кожи, проявляясь в виде белых или черных угрей.

Дерматолог Ирина Куроедова советует использовать умывалки против прыщей и ретиноиды для их лечения. Независимо от причины, выдавливать угри самостоятельно не рекомендуется, чтобы избежать инфекции. Акне за ушами представляют собой красные бугорки размером от одного до трех миллиметров и появляются из-за воспаления, вызванного ростом бактерий. Для уменьшения воспаления может помочь салициловая кислота.

В случае затруднений стоит обратиться к специалисту для корректного лечения.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. Типичными признаками этого состояния являются комедоны, пустулы, жирная кожа, возможно образование рубцов. В первую очередь заболевание поражает кожу с относительно большим количеством сальных желез, включая лицо, верхнюю часть груди и спины. В результате проявлений заболевания может привести к беспокойству, снижению самооценки и, в крайних случаях, депрессии или мысли о самоубийстве, в особенности у подростков. В 80 % случаев основной причиной появления акне является генетика. Роль диеты и курения неясна, и ни чистота, ни воздействие солнечного света, по мнению специалистов, не играют роли. У обоих полов гормоны из группы андрогенов, по-видимому, являются частью основного механизма, вызывая повышенную выработку кожного сала. Другим распространённым фактором является чрезмерный рост бактерий Cutibacterium acnes, которые присутствуют на коже.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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