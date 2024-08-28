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Стилист рассказала, какой стиль и оттенки в одежде предпочесть осенью

Стилист посоветовала отойти осенью от тёмных тонов и одеваться в светлое
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Стилист Ольга Белашова поделилась рекомендациями по поводу того, как стильно и красиво одеваться в прохладные дни и при этом не мёрзнуть. Она рассказала, как модно и стильно одеваться осенью.

Стилист посоветовала отойти осенью от тёмных тонов и одеваться в светлое
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Ольга советует выбирать образ в стиле бохо-шик, который сочетает простые вещи с богемными элементами. Замшевые или кожаные сумки, ветровки и обувь спокойных тонов станут основой такого образа.

Белашова рекомендует добавить изюминку с помощью бахромы или золотых украшений. Также стилист рекомендует не бояться светлых цветов осенью и отойти от тёмных оттенков.

"Самым трендовым с лета остаётся сливочный цвет. Нужно немножечко отодвигать страх того, что светлый цвет лучше не покупать. Иначе мы все будем одеваться в чёрное, серое и тёмно-синее", — говорит Ольга Белашова в беседе с Nsk.om1.

Ольга отмечает, что свободные модели джинсов и брюк становятся всё более популярными, а юбки лучше выбирать удлинённые и в форме буквы А.

Уточнения

Бо́хо — многозначный термин, может иметь следующие значения: Бохо-шик (англ. от Boho, сокращение от bohemian "богема") — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические мотивы. Бохо, Борис (словац. Boris Bohó; род. 1976) — словацкий виолончелист.

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью: причёски (парикмахер, стилист по причёскам, колорист); макияжа (визажист); одежды (стилист-имиджмейкер); украшений (ювелирный стилист); фотообраза (фотограф-стилист).

Бахрома́ (от араб. مكرمية‎ [макрамийя] — «кружева»), бахро́мка — род тесьмы, плетежка, вя́занки с махрами, висячими прядками различного вида или тесьма с висящими с одной стороны нитями, мягкими волокнами, шнурками или любыми другими подвесками.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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