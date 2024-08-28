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Парфюмер рассказала, сочетания каких "овощных" ароматов создают уютное настроение

Парфюмер: ароматы некоторых овощей как нельзя лучше подходят для осени
1:23
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Ароматы моркови и ванили, огурца и миндаля, а также тыквы и специй создают неповторимые сочетания запахов в парфюмерии. Так считает химик и парфюмер Валерия Нестерова.

Парфюмер: ароматы некоторых овощей как нельзя лучше подходят для осени
Фото: flickr.com by Jeremy Keith, CC BY 2.0

По её словам, аромат моркови обладает сладковато-земляными нотками и в сочетании с мягкой кремовой ванилью вызывает ассоциации с морковным пирогом, который пьют с тёплым чаем.

"Создается очень уютное ощущение. Поэтому таким парфюмом особенно хорошо пользоваться в прохладные осенние дни", — отметила эксперт, которую цитирует Москва 24.

Ещё одно уютное сочетание — огурец и миндальные нотки. В результате получается лёгкий, освежающий и комфортный аромат.

Напоминать о домашнем уюте будет парфюм со сладкими нотами тыквы и пряных специй, таких как корица и мускатный орех. Как будто рядом пекут ароматный пирог, провела ассоциацию парфюмер.

Если хочется свежести и бодрости, стоит выбрать парфюм с нотами сочного томата и зелёного чая. Также можно обратить внимание на сочетание пряных нот сельдерея с яркими цитрусовыми бергамота.

Интересный аромат получается при сочетании томатов и базилика. Он яркий и свежий, напоминает лето, заключила эксперт.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно относят к овощам.

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях. Изначально понятие «парфюмерия» относилось к веществам, применяемым для благовонного окуривания воздуха, в том числе в религиозных культах (см. фимиам). Под парфюмерией также понимается отрасль производства, основанного на научных знаниях по сочетанию запахов.

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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