Полезные свойства манго для кожи: как сделать эффективную маску для лица в домашних условиях?

Манго — не только вкусный тропический фрукт, но и замечательное средство для ухода за кожей. Благодаря своим питательным свойствам, этот фрукт может стать основой для эффективной маски для лица. Сегодня мы расскажем, как приготовить маску из манго в домашних условиях и какие преимущества она приносит вашей коже.
Манго содержит витамины A, C и E, которые играют важную роль в поддержании здоровья эпидермиса.
Кроме витаминов, манго содержит фрукты кислоты и ферменты, которые помогают мягко отшелушивать ороговевшие клетки, делая лицо более гладким и сияющим
Очистите манго от кожицы и удалите косточку. Нарежьте мякоть на кусочки. Поместите их в блендер и измельчите до состояния пюре. Добавьте к нему кокосовое масло и мёд, тщательно перемешайте до получения однородной смеси.
Нанесите смесь на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 15-20 минут, чтобы все питательные вещества могли впитаться. Смойте её теплой водой и нанесите увлажняющий крем.
Регулярное применение этой маски поможет вам сохранить кожу свежей, сияющей и здоровой.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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