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Полезные свойства манго для кожи: как сделать эффективную маску для лица в домашних условиях?

Маска для лица из манго: простое средство для увлажнения и восстановления кожи
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Манго — не только вкусный тропический фрукт, но и замечательное средство для ухода за кожей. Благодаря своим питательным свойствам, этот фрукт может стать основой для эффективной маски для лица. Сегодня мы расскажем, как приготовить маску из манго в домашних условиях и какие преимущества она приносит вашей коже.

Маска для лица из манго: простое средство для увлажнения и восстановления кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, CC BY-SA 4.0

Полезные свойства манго для кожи

Манго содержит витамины A, C и E, которые играют важную роль в поддержании здоровья эпидермиса.

  • Витамин A способствует обновлению клеток и улучшает текстуру кожи, предотвращая её сухость и шелушение.
  • Витамин C усиливает выработку коллагена, что помогает поддерживать упругость и эластичность эпидермиса, а также защищает его от воздействия свободных радикалов.
  • Витамин E обладает антиоксидантными свойствами, способствуя восстановлению кожи и предотвращая преждевременное старение.

Кроме витаминов, манго содержит фрукты кислоты и ферменты, которые помогают мягко отшелушивать ороговевшие клетки, делая лицо более гладким и сияющим

Рецепт питательной маски для лица из манго

Ингредиенты:

  • 1 спелое манго
  • 1 столовая ложка кокосового масла
  • 1 чайная ложка мёда

Приготовление и применение

Очистите манго от кожицы и удалите косточку. Нарежьте мякоть на кусочки. Поместите их в блендер и измельчите до состояния пюре. Добавьте к нему кокосовое масло и мёд, тщательно перемешайте до получения однородной смеси.

Нанесите смесь на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 15-20 минут, чтобы все питательные вещества могли впитаться. Смойте её теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Регулярное применение этой маски поможет вам сохранить кожу свежей, сияющей и здоровой.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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