Как получить сияние кожи в домашних условиях: сделайте эту маску на касторовом масле

Возьмите стеклянную миску и смешайте касторовое масло и густой йогурт.
Добавьте затем овсянку и гель алоэ вера. Хорошенько перемешайте все ингредиенты, пока не получите густую пасту. Ваша маска для лица с касторовым маслом готова к использованию.
Всегда проводите патч-тест перед нанесением маски на лицо, даже если она сделана дома.
Нанесите маску толстым слоем на лицо и шею. Дайте ей высохнуть или оставьте на коже около 20-30 минут. Если у вас сухая кожа, держите ее в течение 30 минут. Для жирной или чувствительной кожи идеально подойдет 20 минут.
Смойте теплой водой и наносите увлажняющий крем только в том случае, если ваша кожа в этом нуждается.
Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.
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