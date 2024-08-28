Как получить сияние кожи в домашних условиях: сделайте эту маску на касторовом масле

Лучший рецепт маски для лица с касторовым маслом для естественного сияния

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Что вам понадобится

1 столовая ложка чистого касторового масла;

2 столовые ложки густого йогурта;

1-2 столовые ложки овсяных хлопьев;

1 столовая ложка геля алоэ вера.

Этапы приготовления маски для лица с касторовым маслом

Возьмите стеклянную миску и смешайте касторовое масло и густой йогурт.

Добавьте затем овсянку и гель алоэ вера. Хорошенько перемешайте все ингредиенты, пока не получите густую пасту. Ваша маска для лица с касторовым маслом готова к использованию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Всегда проводите патч-тест перед нанесением маски на лицо, даже если она сделана дома.

Нанесите маску толстым слоем на лицо и шею. Дайте ей высохнуть или оставьте на коже около 20-30 минут. Если у вас сухая кожа, держите ее в течение 30 минут. Для жирной или чувствительной кожи идеально подойдет 20 минут.

Смойте теплой водой и наносите увлажняющий крем только в том случае, если ваша кожа в этом нуждается.

Уточнения

Касто́ровое масло («касто́рка», масло клещевины, лат. Оleum Ricini) — растительное масло, получаемое из растения клещевина обыкновенная, смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают её, ускоряют регенерацию скоротечный эффект при одноразовом использовании, так и постепенное оздоровление кожи при прохождении длительного курса.

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