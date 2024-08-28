Коллаген: вы не увидите эффекта, если будете принимать его неправильно

Стоит ли принимать коллаген и как это делать правильно

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Стоит ли принимать коллаген

Коллаген является важным белком в нашем организме, и в последние годы коллагеновые добавки покорили мир здоровья. Сначала коллаген использовался только для того, чтобы кожа выглядела более молодой и гладкой. Но с развитием новых исследований стало ясно, что коллаген имеет массу преимуществ для здоровья.

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Регулярный прием коллагена может улучшить здоровье суставов и уменьшить боль в суставах. Аминокислоты, присутствующие в коллагеновых добавках, успокаивают нашу нервную систему, улучшая качество сна. Коллаген также защищает организм от воспалительной реакции и защищает слизистую оболочку кишечника от повреждений.

Существуют исследования, которые подтверждают теорию о пользе коллагена. Так что в целом, коллагеновые добавки стоит принимать.

Когда лучше всего принимать коллагеновые добавки

При приеме коллагена лучше всего придерживаться определенного времени.

Для восстановления кожи и мышц идеальным временем является вечер, потому что он хорошо работает, когда вы спите. Если вы принимаете его для похудения, то идеальное время — принимать его утром, чтобы в течение всего дня вы чувствовали себя энергично.





Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

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