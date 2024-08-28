Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защититься от энергетических вампиров: три лайфхака от эксперта
Жителей ХМАО зовут работать грузчиками на зарплату почти в 250 тысяч рублей
Эффективные меры защиты капусты от вредителей на участке
Каждый лишний час с телефоном в руках сокращает шансы дожить до 60 лет
Пицца или борщ: что предпочитают российские туристы во время путешествий?
Павел Дуров стал фигурантом дела об избиении ребёнка в Швейцарии
В тюменском лесу нашли опасный гриб
Мошенники начали представляться операторами связи и предлагать защиту от спама
В Красноярске модифицировали перовскиты фотонным кристаллом и золотой нанорешёткой

Коллаген: вы не увидите эффекта, если будете принимать его неправильно

Стоит ли принимать коллаген и как это делать правильно
1:21
Моя семья » Красота и стиль

Стоит ли принимать коллаген

Коллаген является важным белком в нашем организме, и в последние годы коллагеновые добавки покорили мир здоровья. Сначала коллаген использовался только для того, чтобы кожа выглядела более молодой и гладкой. Но с развитием новых исследований стало ясно, что коллаген имеет массу преимуществ для здоровья.

Стоит ли принимать коллаген и как это делать правильно
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Регулярный прием коллагена может улучшить здоровье суставов и уменьшить боль в суставах. Аминокислоты, присутствующие в коллагеновых добавках, успокаивают нашу нервную систему, улучшая качество сна. Коллаген также защищает организм от воспалительной реакции и защищает слизистую оболочку кишечника от повреждений.

Существуют исследования, которые подтверждают теорию о пользе коллагена. Так что в целом, коллагеновые добавки стоит принимать.

Когда лучше всего принимать коллагеновые добавки

При приеме коллагена лучше всего придерживаться определенного времени.

Для восстановления кожи и мышц идеальным временем является вечер, потому что он хорошо работает, когда вы спите. Если вы принимаете его для похудения, то идеальное время — принимать его утром, чтобы в течение всего дня вы чувствовали себя энергично.


 

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Уход за пионами в сентябре: главное
Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Последние материалы
Мошенники начали представляться операторами связи и предлагать защиту от спама
В Красноярске модифицировали перовскиты фотонным кристаллом и золотой нанорешёткой
Кремль: отказ Украины от газа ударит по Европе
Под Екатеринбургом обнаружена незаконная свалка отходов
Эндокринолог Балашова: необходимо употреблять грибы в умеренных количествах
Аналитик Ищенко: удары ВС РФ по Украине это стандартная военная операция
"Звук": чаще всего россияне скачивают песни Anna Asti и медитации
"Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера
Профосюз добился компенсации за профессональное заболевание работника завода
Уоррен Баффетт продолжает продавать акции Bank of America
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.