Коллаген: вы не увидите эффекта, если будете принимать его неправильно

Коллаген является важным белком в нашем организме, и в последние годы коллагеновые добавки покорили мир здоровья. Сначала коллаген использовался только для того, чтобы кожа выглядела более молодой и гладкой. Но с развитием новых исследований стало ясно, что коллаген имеет массу преимуществ для здоровья.
Регулярный прием коллагена может улучшить здоровье суставов и уменьшить боль в суставах. Аминокислоты, присутствующие в коллагеновых добавках, успокаивают нашу нервную систему, улучшая качество сна. Коллаген также защищает организм от воспалительной реакции и защищает слизистую оболочку кишечника от повреждений.
Существуют исследования, которые подтверждают теорию о пользе коллагена. Так что в целом, коллагеновые добавки стоит принимать.
При приеме коллагена лучше всего придерживаться определенного времени.
Для восстановления кожи и мышц идеальным временем является вечер, потому что он хорошо работает, когда вы спите. Если вы принимаете его для похудения, то идеальное время — принимать его утром, чтобы в течение всего дня вы чувствовали себя энергично.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.
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