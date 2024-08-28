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Лайфхаки и рекомендации по уходу за цветом волос от стилиста Светликова

Как заботиться об окрашенных волосах: советы от профессионалов
2:06
Моя семья » Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют особого внимания, особенно если процесс колорирования был сложным и включал использование нескольких оттенков. Важно не только сохранить цвет, но и поддержать его насыщенность и яркость. Стилист Игорь Светликов поделился полезными лайфхаками по уходу за волосами после окрашивания и предостерег от распространенных ошибок, которые могут негативно повлиять на результат работы парикмахера.

Как заботиться об окрашенных волосах: советы от профессионалов
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Прежде чем отправиться в салон, стоит заранее приобрести уходовые средства, специально предназначенные для окрашенных волос. По словам Игоря, минимальный набор включает шампунь, а остальные средства вам порекомендует мастер после процедуры. Можно также приобрести кондиционер того же бренда. С масками лучше подождать и выбрать ту, которую посоветует специалист. Кроме того, важно использовать несмываемые уходовые средства и термозащиту, особенно если вы регулярно делаете укладки и пользуетесь плойками.

Если у вас было сложное тонирование с использованием нескольких оттенков, можно дополнительно подбирать оттеночные средства для домашнего использования. В день окрашивания не рекомендуется мыть голову с утра, так как краска хуже впитывается в слишком чистые волосы, насыщенные кондиционером. Также после процедуры не стоит спешить с мытьем головы и лучше подождать как минимум два дня, чтобы пигмент равномерно распределился и закрепился.

Если ваши волосы нуждаются в дополнительном питании, начинать уход лучше за несколько дней до окрашивания. Даже после процедуры придется подождать около четырех дней перед использованием питательных средств. Предпочтение стоит отдавать уходовым средствам того же бренда, который производит используемую вашим мастером краску для волос. Также рекомендуется использовать смягчающие средства для воды, если вода в вашем кране жесткая, так как жесткая вода и хлор способствуют быстрому вымыванию пигмента.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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