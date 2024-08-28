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Эффективные маски для ухода за волосами дома

Как спасти волосы: четыре маски с простыми ингредиентами
2:27
Моя семья » Красота и стиль

Ежедневное воздействие феном, выпрямление, завивка и низкие температуры могут негативно сказываться на состоянии волос, провоцируя их выпадение и появление секущихся кончиков. Чтобы сохранить волосы здоровыми, хотя бы раз в неделю рекомендуется использовать маски для волос. Рассмотрим четыре эффективных рецепта.

Как спасти волосы: четыре маски с простыми ингредиентами
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Масляная маска: для самой простой в приготовлении маски потребуется смешать 3-4 столовые ложки базового масла (оливковое, касторовое, кокосовое) с 10-15 каплями эфирного масла, подобранного в зависимости от проблемы волос. Для жирности и перхоти используйте цитрусовые или хвойные эфиры, для ломкости — цитрусы, сандал, иланг-иланг, пачули, для выпадения — хвойные деревья, розмарин, кориандр, вербена, иланг-иланг. Наносить маску следует на слегка подогретую смесь, начиная с кончиков и по всей длине волос, включая кожу головы. Затем волосы собираются в пучок, обматываются пищевой пленкой или надевается шапочка для душа. Желательно оставить маску на ночь, а утром вымыть голову и нанести увлажняющий бальзам.

Желатиновая маска: размешайте столовую ложку желатина в половине стакана теплой воды и подогрейте в микроволновке. Добавьте столовую ложку базового масла и несколько ампул витаминов А и Е. Нанесите тщательно размешанную смесь на волосы и оставьте на 40-60 минут. После этого следует вымыть голову и нанести увлажняющий бальзам.

Кефирная маска: подогрейте полстакана кефира и при желании добавьте базовое масло и витамины А и Е. Нанесите смесь на волосы в душе, поскольку маска достаточно жидкая. Наденьте шапочку для душа и обмотайте голову теплым полотенцем на 40-60 минут, затем помойте голову и нанесите увлажняющий бальзам.

Маска из бесцветной хны: эта маска подходит только для неокрашенных волос. Заварите содержимое пакетика бесцветной хны кипятком и перемешайте, чтобы не осталось комочков. Нанесите состав на волосы, включая корни, и оставьте на пару часов или на ночь. После этого вымойте голову и наносите увлажняющий бальзам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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