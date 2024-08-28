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Лучшие процедуры для восстановления кожи после летнего солнца

Как защитить и восстановить кожу после летнего отдыха
3:51
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Летом наша кожа подвергается агрессивному воздействию солнечных лучей, и важно не только правильно подготовить её к летнему сезону, но и обеспечить должный уход после активного загара. Использование средств для домашнего ухода — это лишь первый шаг. Они помогают увлажнить кожу и уменьшить негативное влияние ультрафиолета, и применять их стоит уже во время отпуска.

Как защитить и восстановить кожу после летнего отдыха
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Однако по возвращении домой рекомендуется добавить к этому специальные косметологические процедуры, которые помогут восстановить и омолодить кожу.

Эксперт в области красоты и основатель сети клиник эстетической медицины OMNY BEAUTY CLINIC, Ирина Шапиро, поделилась рекомендациями о том, какие процедуры для лица стоит выбрать сразу после отпуска, чтобы сохранить сияющий и здоровый вид кожи.

  1. Экзосомальная терапия

    Этот передовой метод оздоровления и омоложения клеток считается одним из самых эффективных после интенсивного загара. Экзосомальная терапия не только предотвращает фотостарение, но и устраняет сухость кожи и солнечные ожоги. Процедура напоминает инъекции плазмы, но значительно превосходит их по эффективности. Врач берет кровь из вены, центрифугирует её, выделяя плазму, из которой затем выделяют экзосомы. Эти экзосомы вводятся в кожу лица, шеи, зоны декольте и кистей рук, восстанавливая её изнутри.

  2. Биоревитализация

    Сухость кожи — частая проблема после загара, и биоревитализация помогает справиться с ней. Эта инъекционная процедура с использованием гиалуроновой кислоты не только интенсивно увлажняет кожу, но и запускает процесс регенерации клеток, способствуя омоложению. Результат заметен уже после первой процедуры, но для более устойчивого эффекта рекомендуется пройти курс.

  3. Мезотерапия

    Мезотерапия — это неинвазивная процедура, которая помогает выравнять цвет кожи, устранить гиперпигментацию и сосудистые патологии, повысить упругость и плотность кожи, а также вернуть ей естественное сияние. В состав коктейлей для инъекций входят гиалуроновая кислота, пептиды и витамины, что делает процедуру безопасной и эффективной. Эффект после мезотерапии сохраняется около года.

  4. Лазерная терапия

    Лазерное омоложение на аппарате Fotona — один из лучших способов вернуть коже упругость, устранить гиперпигментацию и предотвратить возрастные изменения. Процедура безболезненна, и результат виден практически сразу. Лазерная терапия часто сочетается с мезотерапией для усиления эффекта.

  5. Фототерапия

    После активного загара на коже могут появляться пигментные пятна. С этой проблемой отлично справляется фототерапия на аппарате BBL с программой SkinTyte, которая активирует синтез нового коллагена и устраняет дефекты кожи. BBL особенно эффективен для загорелой кожи и обеспечивает мгновенный эффект улучшения её качества.

  6. Микроигольчатый RF-лифтинг

    Эта процедура справляется с признаками фотостарения, потерей упругости и эластичности кожи, гиперпигментацией и даже акне. Микроигольчатый RF-лифтинг — многофункциональная процедура, которая восстанавливает кожу после загара и решает сразу несколько задач по уходу.

  7. Ботокс

    Во время активного загара мы часто щуримся, что может привести к появлению морщин вокруг глаз. Инъекции ботокса помогут расслабить круговую мышцу глаз, разгладить кожу и предотвратить образование новых морщин.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Их получают из бактерий Clostridium botulinum, состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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