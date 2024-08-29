Интенсивный уход за кожей: знакомьтесь, сыворотка

Что такое сыворотки и для чего они нужны в уходе за кожей?

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Сыворотки — это высококонцентрированные косметические продукты, предназначенные для интенсивного ухода за кожей. Они содержат высокую концентрацию активных компонентов, которые проникают в глубокие слои кожи и обеспечивают быстрый и заметный результат.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Секрет успеха сывороток заключается в степени концентрации биологически активных компонентов. Например, если в креме содержится 1% витамина С, то в сыворотке его будет уже 10%. Также сыворотки отличаются скоростью и глубиной проникновения компонентов в кожу, что обеспечивает высокую эффективность и незамедлительный результат.

Направленность действия сывороток всегда чётко определена. Они специализируются на решении конкретных проблем кожи, таких как морщины, выравнивание цвета лица, увлажнение и отбеливание. Особенно хорошо сыворотки зарекомендовали себя в борьбе с мимическими и возрастными морщинами благодаря содержанию ретинола, пептидов и антиоксидантов.

Кроме того, сыворотки могут иметь успокаивающее действие. Они содержат экстракты ромашки, лакрицы и календулы, которые мгновенно воздействуют на проблемную зону, уменьшая раздражение и покраснение.

Также сыворотки различаются по своему составу и консистенции. Некоторые из них имеют гелевую, маслянистую, кремовую или жидкую консистенцию. Форма выпуска сывороток тоже может быть разной: флаконы с дозаторами, ампулы, спреи и другие.

Важно помнить, что сыворотки предназначены для дополнительного ухода и не заменяют основной уход за кожей. Их следует использовать после очищения и тонизирования кожи, перед нанесением крема или маски.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты. Устраняет застойные явления и стимулирует деятельность клеток эпидермиса, что повышает способность кожи к регенерации. Процедура выполняется при помощи мезороллера. Является щадящей альтернативой пластике лица, пилингу и лазерному воздействию.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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