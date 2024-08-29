Косметолог предложила поменять в своей бьюти-рутине три вещи для сохранения упругости кожи

Кожа — это наш защитный барьер, который оберегает нас от негативных воздействий окружающей среды. Однако со временем кожа может потерять свою упругость и эластичность, что приводит к появлению морщин, обвисанию и другим проблемам. Бьюти-эксперт и фармацевт Клэр Уайт в беседе с Express.co.uk. предложила эффективные способы борьбы с этой проблемой.
Для поддержания здоровья и упругости кожи косметолог советует следовать этим рекомендациям:
"Завершайте свой уход сывороткой на масляной основе. Сыворотки с растительными маслами в составе (например, гранатовым или конопляным) повышают уровень коллагена и ускоряют клеточный обмен, в результате чего кожа становится сияющей, упругой и эластичной", — отметила косметолог.
Синдет (от англ. sindet), синтетический детергент (от англ. sinthetic detergent) — синтетическое моющее средство с мягкими ПАВ и физиологическим уровнем pH, нейтральное моющее средство, мягкое моющее средство. Синдеты сохраняют физиологический pH кожи, позволяют избежать её пересушивания и откладывает видимое старение (потускнение) кожи.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
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