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Косметолог предложила поменять в своей бьюти-рутине три вещи для сохранения упругости кожи

Что нужно изменить в уходе за кожей, чтобы сохранить её упругость?
1:27
Моя семья » Красота и стиль

Кожа — это наш защитный барьер, который оберегает нас от негативных воздействий окружающей среды. Однако со временем кожа может потерять свою упругость и эластичность, что приводит к появлению морщин, обвисанию и другим проблемам. Бьюти-эксперт и фармацевт Клэр Уайт в беседе с Express.co.uk. предложила эффективные способы борьбы с этой проблемой.

Что нужно изменить в уходе за кожей, чтобы сохранить её упругость?
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0

Для поддержания здоровья и упругости кожи косметолог советует следовать этим рекомендациям:

  1. Замените средство для умывания: вместо пенки или геля используйте очищающее масло, которое проникает в поры и сохраняет влагу.
  2. Используйте увлажняющий тонер: этот продукт восстанавливает pH-баланс, снимает воспаления и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Наносите тонер сразу после умывания.
  3. Применяйте сыворотку с маслами: завершите уход с помощью сыворотки на масляной основе, которая повышает уровень коллагена и делает кожу упругой и эластичной.

"Завершайте свой уход сывороткой на масляной основе. Сыворотки с растительными маслами в составе (например, гранатовым или конопляным) повышают уровень коллагена и ускоряют клеточный обмен, в результате чего кожа становится сияющей, упругой и эластичной", — отметила косметолог.

Уточнения

Синдет (от англ. sindet), синтетический детергент (от англ. sinthetic detergent) — синтетическое моющее средство с мягкими ПАВ и физиологическим уровнем pH, нейтральное моющее средство, мягкое моющее средство. Синдеты сохраняют физиологический pH кожи, позволяют избежать её пересушивания и откладывает видимое старение (потускнение) кожи.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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