Сохраняем кожу шеи молодой и гладкой: восемь способов остановить старение этой области

Как сохранить молодость шеи, чтобы она оставалась молодой и упругой?

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шея — важная часть тела, которая требует особого внимания и ухода. Она часто остаётся незамеченной при уходе за кожей лица, однако именно шея может выдать истинный возраст женщины. В этой статье мы рассмотрим восемь эффективных способов, которые помогут сохранить молодость и упругость кожи шеи.

Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Чтобы сохранить молодость и упругость кожи шеи, следуйте этим рекомендациям:

Используйте солнцезащитный крем (SPF) для защиты от ультрафиолетовых лучей. Обеспечьте комплексный уход за кожей, включая правильное питание и водный баланс. Втирайте уходовые средства мягкими движениями снизу вверх. Практикуйте сон на спине и приобретите шёлковую наволочку. Попробуйте процедуру биолифтинга лица. Включайте массаж "гуаша" в свою бьюти-рутину. Постоянно поддерживайте правильную осанку. Не избегайте масок для шеи, обогащённых коллагеном, гиалуроновой кислотой и пептидами.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. Шея обусловливает подвижность головы относительно туловища, что способствует лучшей ориентации в пространстве, захвату пищи, защите и нападению. Основу шеи составляют шейные позвонки. По Аристотелю, «шеей называется место между головой и плечами» (О частях животных).

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