Шея — важная часть тела, которая требует особого внимания и ухода. Она часто остаётся незамеченной при уходе за кожей лица, однако именно шея может выдать истинный возраст женщины. В этой статье мы рассмотрим восемь эффективных способов, которые помогут сохранить молодость и упругость кожи шеи.
Чтобы сохранить молодость и упругость кожи шеи, следуйте этим рекомендациям:
Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. Шея обусловливает подвижность головы относительно туловища, что способствует лучшей ориентации в пространстве, захвату пищи, защите и нападению. Основу шеи составляют шейные позвонки. По Аристотелю, «шеей называется место между головой и плечами» (О частях животных).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".